Спасенного под завалами в Магнитогорске младенца выписали из больницы

11-месячного Ваню Фокина, которого вытащили из-под завалов рухнувшего дома в Магнитогорске, выписали из больницы. Об этом сообщает «Российская газета».

Малыш, которому 16 февраля исполнится год, покинул московский НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, более известный как клиника Рошаля. Он попал к врачам с закрытой травмой головы, множественными переломами, обморожением и общим переохлаждением. Три недели он провел в реанимации.

Также существовал риск ампутации ноги, но врачам удалось спасти поврежденную конечность ребенка.

Спасатели обнаружили и вытащили младенца из-под обломков дома в Магнитогорске спустя 30 часов после обрушения. Все это время ребенок лежал в кроватке при 30-градусном морозе.

Взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске произошел ранним утром 31 декабря 2018 года. Спасательная операция завершилась только 3 января. В результате обрушения части подъезда погибли 39 человек. Следствие неоднократно отвергало версию теракта.

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