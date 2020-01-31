При взрыве на российском заводе погибли рабочие

В городе Мценск Орловской области произошел взрыв газовоздушной смеси на заводе резиновых изделий. Об этом сообщил представитель экстренных служб региона, передает РИА Новости.

По данным агентства, погибли три человека, еще один пострадал. Как пишет Telegram-канал LifeShot, погибли четверо. ТАСС со ссылкой на советника губернатора по СМИ Сергея Лежнева также сообщил о четырех погибших.

Обстоятельства происшествия выясняются.

26 января в жилом доме в Махачкале взорвался газ, пострадали два человека. Предположительно, взрыв произошел из-за того, что ребенок кинул зажженную спичку в подвал, где произошла утечка газа. Мальчика госпитализировали с легкими травмами.

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