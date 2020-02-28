Стали известны подробности взрыва в Петербурге

Взрыв в жилом доме на Замшиной улице в Санкт-Петербурге устроил пьяный хозяин одной из квартир. Об этом сообщила «Фонтанка», которой стали известны подробности инцидента.

39-летний мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения поджег порох, в результате из-за взрывной волны вылетели окна и были выбиты межкомнатные двери в квартире. Отец хозяина — пенсионер — в это время спал. Проснувшись от взрыва, он мгновенно отреагировал на чрезвычайную ситуацию, выпрыгнув из окна. Квартира располагается на третьем этаже. О его состоянии пока неизвестно.

Услышав взрыв, соседи вызвали полицию.

Прибывшие на место происшествия силовики задержали подрывника. Сильно он не пострадал, но находится в невменяемом состоянии, что значительно осложняет опрос. Правоохранители намерены у него выяснить, что конкретно он взрывал и где это взял.

Ранее МЧС сообщало о взрыве самодельного взрывного устройства в доме. Инцидент произошел около 10 часов утра 28 февраля.

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