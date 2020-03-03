Семеро россиян пострадали при взрыве газа и обрушении стены на соседний дом

В Самаре в многоквартирном доме произошел взрыв газа, в результате которого несущая стена здания обрушилась на соседний дом. Из-под завалов извлекли семерых человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Видео с места происшествия публикует Telegram-канал LIFE SHOT.

По словам собеседника агентства, обрушение произошло в двухэтажном жилом доме на улице Арцыбушевская, 128. Взорвался газовый котел. Из-под завалов извлекли четверых взрослых и троих детей.

Отмечается, что взрыв мог произойти из-за неисправности оборудования. «Рассматриваются различные версии. Среди основных — неисправность газового оборудования и нарушение техники его безопасной эксплуатации», — сказал источник.

Ранее в Уфе после взрыва газа обрушился потолок на втором этаже, три человека пострадали. 40 жильцов дома эвакуировали, среди них было пятеро детей.

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