Пострадавший от взрыва жилой дом в Подмосковье восстановят

В подмосковном Орехово-Зуеве жилой дом, в котором произошел взрыв бытового газа в субботу, решено восстановить. Об этом в воскресенье, 5 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию городского округа.

По данным агенства, жильцы третьего и четвертого подъездов смогут вернуться домой по завершении разбора завалов. Первый и второй подъезды признаны аварийными, но подлежащими восстановлению. На их ремонт выделят деньги — такое решение приняли в комиссии по чрезвычайным ситуациям Орехово-Зуева.

Взрыв в жилом пятиэтажном доме произошел ранее, 4 апреля. В результате разрушился один из подъездов дома. По предварительной версии, причиной происшествия стала неисправность газовой колонки. При взрыве погибли три человека и пострадали десять.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял ситуацию под личный контроль. Он также поручил главе Орехово-Зуева разместить всех пострадавших в местах временного пребывания и обеспечить их всем необходимым.

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