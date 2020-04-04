Число погибших при взрыве в подмосковной многоэтажке снова увеличилось

Число погибших при взрыве газа в жилом доме в подмосковном Орехово-Зуеве снова увеличилось. Об этом сообщили в МЧС России, передает ТАСС.

Спасатели извлекли из под завалов тело третьего погибшего.

Также уточняется, что пострадали шесть человек, из них четверо были госпитализированы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»), сообщила представитель управления СК по Московской области Ольга Врадий.

Взрыв в жилом пятиэтажном доме в подмосковном Орехово-Зуеве произошел ранее 4 апреля. В результате разрушился один из подъездов дома. По предварительной версии, причиной происшествия стала неисправность газовой колонки.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял ситуацию под личный контроль. Он также поручил главе Орехово-Зуева разместить всех пострадавших в местах временного пребывания и обеспечить их всем необходимым.

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