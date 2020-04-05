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Семьям погибших при взрыве в доме в Подмосковье выплатят по миллиону рублей

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Фото: Telegram-канал «112»

Семьям погибших при взрыве бытового газа в жилом доме подмосковного Орехово-Зуева выплатят по одному миллиону рублей. Об этом в воскресенье, 5 апреля, РИА Новости сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Пострадавшим, которые сейчас находятся в больницах, заплатят по 500 тысяч рублей. В качестве компенсации жильцам дома выплатят по 30 тысяч рублей, а одиноко проживающим по 50 тысяч. Отмечается, что выплаты будут зависеть от нанесенного взрывом ущерба.

Взрыв в жилом пятиэтажном доме произошел 4 апреля. В результате разрушился один из подъездов дома. По предварительной версии, причиной происшествия стала неисправность газовой колонки. При взрыве погибли три человека и пострадали десять.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял ситуацию под личный контроль. Он также поручил главе Орехово-Зуева разместить всех пострадавших в местах временного пребывания и обеспечить их всем необходимым.

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