В историческом доме Петербурга на спящего ребенка рухнул потолок

В Санкт-Петербурге на спящего ребенка обрушился потолок. Об этом сообщает портал Ivyborg.ru.

Инцидент произошел в субботу, 18 января, в одном из старинных домов города. По данным паблика «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб», речь идет о квартире на последнем, шестом этаже дома 70-72 на Большом проспекте Петроградской стороны.

Жительница квартиры Мария рассказала, что перекрытие рухнуло ночью на ее ребенка, спавшего на верхнем ярусе двухъярусной кровати. В результате обрушения мальчик не пострадал — удар смягчили одеяло и пенопластовые плиты. Спасательные службы и районная администрация оперативно прибыли к месту происшествия и помогли жильцам.

По мнению россиянки, ответственность за обрушение потолка несет товарищество собственников жилья (ТСЖ), председатель которого уже подписал акт об обязанности ремонта. «Не знаю, насколько быстро ТСЖ организует ремонт, но представители МЧС сказали, что делать его нужно оперативно, потому что потолок весь мокрый, в плесени, и есть вероятность его дальнейшего обрушения в любой момент», — заключила жительница.

Доходный дом Франца Францевича Утемана на Большом проспекте был построен в 1912-1913 годах.

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