Больную раком россиянку и ее дочь-инвалида оставили жить в ветхом бараке

В Новосибирске Следственный комитет возбудил уголовное дело после проверки условий жизни малоимущей семьи Кригер с тяжелобольным ребенком в ветхом бараке. Об этом сообщается на сайте областного управления ведомства. Дело возбудили после выхода сюжета о семье на телеканале НТВ 27 ноября.

В доме, где живут Кригеры, не было ремонта с момента постройки — около 50 лет. На кадрах видно, что семье пришлось поставить под разрушающийся потолок балку, чтобы он окончательно не рухнул. Кроме того, стены в доме не только обваливаются, но и покрыты плесенью, пожаловались жильцы. В сюжете также сказано, что мать тяжелобольной девочки Инесса Кригер борется с онкологией, а ребенку нужен курс дорогостоящей реабилитации.

Местные власти отказываются признать жилье аварийным и расселить его, вместо этого им предлагают комнату площадью 21 квадратный метр в соседнем доме, который находится в похожем состоянии. Отмечается, что семья имеет право на получение новой квартиры как малообеспеченная, но их не ставят в очередь из-за «отсутствия нескольких справок». Дмитрий Кригер заявил, что намерен обращаться в суд.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья»).

Ранее житель карельского поселка Пиндуши Игорь Марченко рассказал, что несколько лет живет в аварийном доме и не может добиться переселения. В 2007 году он получил инвалидность — он задыхается и практически не может двигаться. В 2015 году дом, где он живет, признали аварийным и подлежащим сносу, однако жильцов решили переселить из аварийного дома не в 2020-м, а в 2022 году.

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