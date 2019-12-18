В российском городе на детей рухнул потолок

В одном из бараков российского Челябинска рухнул потолок — промокли деревянные перекрытия. На чердаке прорвало трубу отопления, но аварийные службы на вызов не приехали, сообщает 31 канал города.

Авария случилась в доме №3а по улице Отечественной. Дети хозяйки квартиры встали ночью попить, и в этот самый момент произошло обрушение — потолок обвалился прямо на кровать. В результате никто не пострадал.

По словам жильцов, их трехэтажный дом не признан аварийным, однако от его обслуживания отказалась управляющая компания. Ни одна организация города не хочет брать здание на баланс — обслуживать невыгодно. Хозяйка квартиры Анастасия опасается, что в программу капитального ремонта ее жилье попадет только через десять лет.

«Пришли из ЖЭКа, посмотрели. Они предложили снять жилье или брать ипотеку и переезжать. Получается, мы должны эту квартиру оставить, ничего в ней не делать и переехать. Она будет гнить стоять», — рассказала женщина.

Ранее в Екатеринбурге из-за обрушения потолка в многоэтажном доме едва не погибли женщина с ребенком. Они выходили из лифта, плита чуть не упала им на головы. В результате никто не пострадал.

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