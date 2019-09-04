В российской школе на голову девочки рухнул потолок

В омской гимназии №88 на перемене между уроками на детей, шедших в столовую, обрушилась часть потолка. Несколько обломков упали на голову ученице десятого класса. Об этом сообщило местное издание Om1.ru.

Директор гимназии Виталий Воронов рассказал NGS55, что девочку оперативно госпитализировали и диагностировали у нее ушиб мягких тканей. Однако по данным Om1, у пострадавшей также обнаружена черепно-мозговая травма и повреждение глаз известковой пылью.

Как сообщили изданию в группе гимназии во «ВКонтакте», коридор, где обвалился потолок, временно перекрыт. В учреждении работает комиссия из департамента образования, решается вопрос о прекращении занятий. Летом в школе сделали ремонт на 1,7 миллиона рублей, пишет NGS55. В сентябре 2018 года там случилось похожее происшествие — на перемене на учеников упала штукатурка.

В мае в омской гимназии №147 во время последнего звонка на школьников, исполняющих выпускную песню, посыпалась штукатурка с потолка. Одна из пострадавших девочек заплакала, остальные продолжили выступление и допели песню до конца.

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