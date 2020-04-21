Жители малых российских городов начнут строить дома на месте аварийного жилья

Жителям малых городов России разрешат строить индивидуальные дома на месте расселенных аварийных домов. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Уточняется, что такую возможность получат лица, проживающие в населенных пунктах численностью до 30 тысяч человек. Соответствующий проект закона размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Проектом предлагается установить возможность бесплатно предоставлять земельные участки под расселенными аварийными МКД гражданам льготных категорий для индивидуального жилищного строительства. Льготные категории определяются как федеральным, так и региональным законодательством», — отметили в пресс-службе.

В случае, если законопроект примут, Фонд ЖКХ будет отслеживать его соблюдение.

15 апреля сообщалось, что в Москве на 40 процентов выполнен годовой план по строительству и вводу жилья в эксплуатацию в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Более 90 процентов построенного жилья введено в эксплуатацию за счет внебюджетных источников.

Основной задачей нацпроекта «Жилье и городская среда» является ввод 120 миллионов квадратных метров жилья в год, сейчас этот показатель составляет 78-80 миллионов ежегодно. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.

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