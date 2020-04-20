Переселение граждан из аварийного жилья предложили ускорить

Фонд содействия реформированию ЖКХ предложил перенести часть финансирования программы по расселению граждан из аварийного жилья с 2022-го на 2021 год, чтобы увеличить его темпы. Об этом заявили в пресс-службе организации, передает портал «Будущее России. Национальные проекты».

«С 2022 года финансирование программы переселения вырастет почти в три раза. Поэтому, конечно, было бы правильным перенести часть финансирования с последующих лет на ближайшее время», — заявили в пресс-службе фонда.

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Представители организации подчеркнули, что в 2020-м в стране планируется переселить 54,6 тысячи человек, при этом 24 региона уже перевыполнили показатели программы на этот год.

16 апреля президент России Владимир Путин заявил, что властям необходимо рассмотреть возможность перераспределения части расходов по программе расселения аварийного жилья, чтобы увеличить темпы переселения граждан.

Проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» — часть национального проекта «Жилье и городская среда». Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.

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