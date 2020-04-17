Средства на программы благоустройства предложили перераспределить

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России предложило разрешить перераспределение субсидий по программам благоустройства между регионами по решению проектного комитета нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщает портал «Будущее России. Национальные проекты».

Правила предоставления субсидий на поддержку государственных и муниципальных программ формирования современной городской среды предлагается дополнить возможностью распределять в том числе средства, оставшиеся в федеральном бюджете при реализации проекта с прошлых лет.

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Соответствующий проект постановления разработан по поручению вице-премьера России Марата Хуснуллина, потребовавшего исключить появление остатков средств при реализации нацпроектов.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных проектов («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»), планируется, в частности, сформировать механизм участия граждан в создании комфортной городской среды, а также увеличить долю участвующих в этом россиян до 30 процентов. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.

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