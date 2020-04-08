Под Ростовом-на-Дону появится новый парк

В Аксайском районе Ростовской области появится новый парк под названием «Центральный», сообщает информагентство «ДОН 24» со ссылкой на местные власти.

Работы над проектом ведутся в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Рабочие уложили шесть тысяч квадратных метров дорожек, установили сцену и оборудовали площадки. Высажены деревья, установлены клумбы, кроме того, сохранена находившаяся в районе парка роща.

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На благоустройство парка было выделено 38 миллионов рублей.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных проектов («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»), планируется, в частности, сформировать механизм участия граждан в создании комфортной городской среды, а также увеличить долю участвующих в этом россиян до 30 процентов. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.

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