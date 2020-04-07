На Урале дистанционно обсудят благоустройство

В Екатеринбурге будут дистанционно обсуждать вопросы благоустройства в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», сообщает информагентство АПИ со ссылкой на министерство энергетики и ЖКХ региона.

«Самой важной составляющей при разработке проектов формирования комфортной городской среды является мнение жителей. И сегодня, когда проведение любых массовых мероприятий невозможно, обсуждение проектов идет заочно — на сайтах органов местного самоуправления», — объяснил заместитель главы ведомства Андрей Кислицын, напомнив об ограничительных мерах, введенных в российских регионах, в том числе на Урале, из-за распространения коронавируса.

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Обсуждаться будут проекты, реализация которых намечена на 2021 год. В этом году планируется провести реконструкцию и благоустройство 48 дворов и 56 общественных территорий на общую сумму 1,9 миллиарда рублей.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных проектов («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»), планируется, в частности, сформировать механизм участия граждан в создании комфортной городской среды, а также увеличить долю участвующих в этом россиян до 30 процентов. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.

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