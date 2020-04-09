На Урале дали прогноз по строительству жилья

План по вводу в эксплуатацию жилья по национальному проекту «Жилье и городская среда» в 2020 году будет выполнен, прогнозирует министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы адресно знаем, какие объекты должны быть сданы до конца года и позволят выйти на целевые показатели», — сказал чиновник.

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По данным регионального Минстроя, в этом году на Урале планируют ввести в эксплуатацию 2,6 миллиона квадратных метров жилья, пишет агентство «ФедералПресс».

Основной задачей нацпроекта «Жилье и городская среда» является ввод 120 миллионов квадратных метров жилья в год, сейчас этот показатель составляет 78-80 миллионов ежегодно. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.

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