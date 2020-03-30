В Татарстане построят жилья на пять тысяч квартир

В Татарстане в этом году будет построено 130 жилых домов на почти пять тысяч квартир, сообщает телеканал НТР 24.

Строительство ведется в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

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Отмечается, что за 25 лет Госжилфонд при президенте Татарстана построил в республике более 170,5 тысячи квартир. В период с 1995-го по 2005 год свыше 48 тысяч семей переехали из ветхого жилья в новостройки, а в последующие 15 лет более 122 тысяч семей воспользовались льготной социальной ипотекой.

Основной задачей нацпроекта «Жилье и городская среда» является ввод 120 миллионов квадратных метров жилья в год, сейчас этот показатель составляет 78-80 миллионов ежегодно. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.

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