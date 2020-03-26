В Ижевске возьмутся за ремонт дворов

В Ижевске в этом году возьмутся за ремонт 28 дворов в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», сообщил во «ВКонтакте» глава города Олег Бекмеметьев.

«На придомовых территориях обновим проезды, тротуары, освещение, сделаем парковки, установим новые детские площадки», — написал он. Работы начнутся летом.

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По его словам, до четверти стоимости работ профинансируют сами жильцы. «Финансовое участие собственников — это обязательное условие участия в программе», — напомнил Бекмеметьев.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных проектов («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»), планируется, в частности, сформировать механизм участия граждан в создании комфортной городской среды, а также увеличить долю участвующих в этом россиян до 30 процентов. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.

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