На Урале придумали свое решение задач по жилью

На Урале будут решать задачи национального проекта «Жилье и городская среда» в связке с муниципальными органами власти и застройщиками, пишет газета «Аргументы и Факты».

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что в 2020 году в регионе должно быть введено в эксплуатацию более 2,6 миллиона квадратных метров жилья. «Это очень высокая планка, для достижения которой необходима максимальная консолидация усилий региональной и муниципальной власти», — отметил он.

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Одним из инструментов для ускорения темпов ввода жилья является программа стимулирования жилищного строительства. В этом году на ее реализацию в Свердловской области выделено почти два миллиарда рублей.

Основной задачей нацпроекта «Жилье и городская среда» является ввод 120 миллионов квадратных метров жилья в год, сейчас этот показатель составляет 78-80 миллионов ежегодно. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.

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