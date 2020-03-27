Пермский край массово благоустроят: в 2020 году работы пройдут более чем на 300 объектах региона в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщает «Российская газета».

Как отмечается, в общей сложности на работы направят более 1,1 миллиарда рублей. Средства выделят из федерального, регионального и местного бюджетов.

На эти деньги власти планируют благоустроить 305 парков, скверов и дворовых территорий. При этом особое внимание уделят местам, связанным с событиями и героями Великой Отечественной войны. Так, в городе Губаха благоустроят сквер Победы, в городе Оса и поселке Звездный — парки Победы, а в поселке Керчевский Чердынского городского округа — аллею Славы.

Кроме того, в 462 населенных пунктах будут обустроены контейнерные площадки.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных проектов («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»), планируется, в частности, сформировать механизм участия граждан в создании комфортной городской среды, а также увеличить долю участвующих в этом россиян до 30 процентов. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.

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