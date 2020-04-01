Российский регион ускорит расселение граждан

В Новгородской области благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда» ускорят расселение граждан из аварийных домов. Об этом пишет портал «Новгород.ру».

Граждан расселят на два года раньше запланированного. Переселение будет осуществляться за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ. Сократить срок реализации проекта позволило дополнительное соглашение, подписанное 18 марта гендиректором фонда Константином Цициным и губернатором Новгородской области Андреем Никитиным.

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Всего в Новгородской области необходимо расселить 41,6 тысяч квадратных метров жилья, признанного аварийным до 2017 года, в котором проживают 2485 человек. На это из федерального бюджета в общей сложности выделят 1,48 миллиарда рублей, ещё 47 миллионов рублей — софинансирование региона.

До 2024 года в России планируется реализовать нацпроект «Жилье и городская среда», основной задачей которого является ввод 120 миллионов квадратных метров жилья в год, в настоящее время этот показатель составляет 78-80 миллионов ежегодно. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.

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