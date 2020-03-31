В российском регионе расселят 25 тысяч квадратных метров аварийного жилья

В Волгоградской области за три года поэтапно расселят около 25 тысяч квадратных метров ветхого и аварийного жилья. Об этом сообщается на сайте администрации региона.

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Заявка на предоставление финансовой поддержки для реализации региональной программы направлена в Фонд содействия реформированию ЖКХ, говорится в сообщении. На проведение первого этапа расселения потребуется 446,7 миллиона рублей. Так, в период с 2021 по 2022 год планируется расселить жилой фонд площадью 12,4 тысячи квадратных метров в Волгограде и Ерзовке.

До 2024 года в России планируется реализовать нацпроект «Жилье и городская среда», основной задачей которого является ввод 120 миллионов квадратных метров жилья в год, в настоящее время этот показатель составляет 78-80 миллионов ежегодно. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.

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