Москва выполнила почти половину годового плана по жилью

В Москве на 40 процентов выполнен годовой план по строительству и вводу жилья в эксплуатацию в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщает портал Realto.ru со ссылкой на руководителя департамента градостроительной политики столицы Сергея Левкина.

«За первые три месяца текущего года в столице введено в эксплуатацию 1,47 миллиона квадратных метров жилья или более 40 процентов от годового планового задания», — рассказал чиновник.

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Более 90 процентов построенного жилья введено в эксплуатацию за счет внебюджетных источников, отметил Левкин. «В столице возводится современное жилье с применением самых передовых технологий, к числу которых, например, относятся вентилируемые и "мокрые" фасады», — добавил он.

Основной задачей нацпроекта «Жилье и городская среда» является ввод 120 миллионов квадратных метров жилья в год, сейчас этот показатель составляет 78-80 миллионов ежегодно. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.

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