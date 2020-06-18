В Иркутске расселят жильцов десятков аварийных домов

В Иркутске до сентября 2025 года планируется расселить жильцов 157 аварийных многоквартирных домов, сообщается на сайте Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Деньги на эти цели будут выделены из средств фонда, а также областного и местного бюджетов. Общий объем финансирования составит более 570 миллионов рублей, уточнил мэр города Руслан Болотов.

Первый этап реализации программы расселения пройдет в 2020-2021 годах.

Работы по расселению граждан из аварийного жилья, ведущиеся с 2007 года, включены в национальный проект «Жилье и городская среда». В его рамках планируется, в частности, довести объем расселенного аварийного жилого фонда до 9,54 миллиона квадратных метров и переселить 530,9 тысячи граждан из непригодного жилья. Программа рассчитана до 2024 года.

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