В Тюменской области расселят жильцов сотен аварийных домов

В Тюменской области к 2023 году расселят жильцов 378 аварийных домов в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», сообщает «Правда УрФО».

По итогам реализации намеченной программы новое жилье получат почти 9,5 тысячи граждан. Изначально планировалось переселить их к 2025 году, однако по распоряжению губернатора Александра Моора это будет сделано на два года раньше.

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К 1 июня текущего года жилье получили более двух тысяч человек. Как отмечают в правительстве региона, установленные показатели перевыполнены более чем в полтора раза.

Работы по расселению граждан из аварийного жилья, ведущиеся с 2007 года, включены в национальный проект «Жилье и городская среда». В его рамках планируется, в частности, довести объем расселенного аварийного жилого фонда до 9,54 миллиона квадратных метров и переселить 530,9 тысячи граждан из непригодного жилья. Программа рассчитана до 2024 года.

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