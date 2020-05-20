На севере России ускорили расселение граждан

В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре ускорили процесс расселения граждан из аварийного жилья, сообщает пресс-служба Фонда содействия реформированию ЖКХ.

В текущем году планируется расселить жильцов 30 аварийных многоквартирных домов в данном регионе российского севера. Будут переселены 215 семей, в том числе десять из них получат выплаты.

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«При покупке жилья стараемся учитывать пожелания граждан о районах переселения, речь, в первую очередь, идет о людях с инвалидностью и пожилых», — отметил мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин.

Работы по расселению граждан из аварийного жилья, ведущиеся с 2007 года, включены в национальный проект «Жилье и городская среда». В его рамках планируется, в частности, довести объем расселенного аварийного жилого фонда до 9,54 миллиона квадратных метров и переселить 530,9 тысячи граждан из непригодного жилья. Программа рассчитана до 2024 года.

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