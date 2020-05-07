Во Владимирской области занялись расселением граждан

Власти Владимирской области занялись распределением средств для расселения граждан из аварийного жилья в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», сообщает «Губерния-33».

В региональный бюджет поступило 114,3 миллиона рублей для перечисления участникам программы переселения. Дальнейшее распределение осуществлено постановлением губернатора.

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Кроме того, с Фондом содействия реформированию ЖКХ прорабатывается вопрос переселения граждан ускоренными темпами.

Работы по расселению граждан из аварийного жилья, ведущиеся с 2007 года, включены в национальный проект «Жилье и городская среда». В его рамках планируется, в частности, довести объем расселенного аварийного жилого фонда до 9,54 миллиона квадратных метров и переселить 530,9 тысячи граждан из непригодного жилья. Программа рассчитана до 2024 года.

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