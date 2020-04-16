В Приволжье расселили десятки граждан

В Приволжском федеральном округе продолжается реализация программы расселения граждан из аварийного жилья. Так, в Ульяновской области в этом году в новые квартиры переехали 80 человек, сообщает пресс-служба Фонда содействия реформированию ЖКХ.

В 2020-м в регионе будут расселять граждан из аварийного жилья в семи муниципалитетах. На эти цели планируется направить почти 300 миллионов рублей.

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По состоянию на апрель переселены граждане в Инзенском городском поселении, Димитровграде, Языковском поселении и Ульяновске.

Работы по расселению граждан из аварийного жилья, ведущиеся с 2007 года, включены в национальный проект «Жилье и городская среда». В его рамках планируется, в частности, довести объем расселенного аварийного жилого фонда до 9,54 миллиона квадратных метров и переселить 530,9 тысячи граждан из непригодного жилья. Программа рассчитана до 2024 года.

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