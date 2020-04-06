В Самаре распланировали расселение граждан

Депутаты самарской думы утвердили план финансирования расселения граждан из ветхого и аварийного жилья, сообщает газета «Волжская коммуна».

Соответствующие поправки были внесены в городской бюджет. Сумма обозначенных в документе средств составила почти 1,3 миллиарда рублей. 772 миллиона из этой суммы будут направлены на переселение горожан.

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В 2020–2021 годах в Самаре запланировано расселить граждан, проживающих в 73 домах, которые были признаны аварийными. Мероприятия проводятся в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Работы по расселению граждан из аварийного жилья, ведущиеся с 2007 года, включены в национальный проект «Жилье и городская среда». В его рамках планируется, в частности, довести объем расселенного аварийного жилого фонда до 9,54 миллиона квадратных метров и переселить 530,9 тысячи граждан из непригодного жилья. Программа рассчитана до 2024 года.

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