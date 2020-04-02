На Камчатке определили план расселения граждан

В Камчатском крае определили план расселения граждан из аварийного жилья в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда», сообщается на сайте Фонда содействия реформированию ЖКХ.

В 2020 году планируется переселить 259 человек, проживающих на площади в шесть тысяч квадратных метров. Жилье было признано аварийным до 1 января 2017 года.

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В текущем году в программе участвуют пять муниципальных образований края — Никольское, Мильковское и Ключевское сельские поселения, а также города Петропавловск-Камчатский и Елизово. Расселение аварийного фонда будет осуществляться путем выкупа жилых помещений у собственников аварийного жилья и приобретения квартир на вторичном рынке, а также у застройщиков для дальнейшего предоставления гражданам по договорам социального найма.

Работы по расселению граждан из аварийного жилья, ведущиеся с 2007 года, включены в национальный проект «Жилье и городская среда». В его рамках планируется, в частности, довести объем расселенного аварийного жилого фонда до 9,54 миллиона квадратных метров и переселить 530,9 тысячи граждан из непригодного жилья. Программа рассчитана до 2024 года.

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