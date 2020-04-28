В Ярославской области начали с опережением выполнять план по расселению

В Ярославской области за четыре месяца выполнили на 56 процентов план по переселению граждан из аварийного жилья, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

210 жителей области переехали в новые квартиры или получили компенсации на покупку жилья. К 2025 году в Ярославской области планируется переселить более шести тысяч человек, проживающих на 98 тысячах квадратных метрах аварийного жилья.

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За прошлый год удалось расселить граждан, проживавших в аварийном жилье площадью 3,28 тысячи квадратных метров при плане в 1,28 тысячи.

На текущий и следующий год на расселение в Ярославской области заложено 370 миллионов рублей.

Работы по расселению граждан из аварийного жилья, ведущиеся с 2007 года, включены в национальный проект «Жилье и городская среда». В его рамках планируется, в частности, довести объем расселенного аварийного жилого фонда до 9,54 миллиона квадратных метров и переселить 530,9 тысячи граждан из непригодного жилья. Программа рассчитана до 2024 года.

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