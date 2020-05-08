Жителям Волгограда купили новые квартиры

В Волгограде купили новые квартиры 25 местным жителям, которых необходимо расселить из аварийного жилья, сообщается на сайте Фонда содействия реформированию ЖКХ.

В настоящее время идет процедура оформления недвижимости в соответствии с действующим законодательством. Владельцам жилых помещений в аварийных домах новое жилье передают в собственность, с нанимателями социального жилья заключаются новые договоры.

Материалы по теме В ожидании прорыва На эти мегапроекты страна тратит триллионы. Почему они так нужны России?

В прошлом году городские власти заключили контракты на покупку 303 квартир в новых жилкомплексах для граждан, проживающих в аварийном жилье. Около 40 семей уже переселились. Одной из них, в частности, подобрали жилье, площадь которого на 20 процентов больше старого.

Работы по расселению граждан из аварийного жилья, ведущиеся с 2007 года, включены в национальный проект «Жилье и городская среда». В его рамках планируется, в частности, довести объем расселенного аварийного жилого фонда до 9,54 миллиона квадратных метров и переселить 530,9 тысячи граждан из непригодного жилья. Программа рассчитана до 2024 года.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!