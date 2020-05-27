В России ускорят выделение средств на расселение граждан

Правительство России намерено ускорить выделение финансирования на программу расселения граждан из аварийного жилья. Об этом заявил курирующий строительную отрасль вице-премьер Марат Хуснуллин, передает «Интерфакс».

Чиновник отметил, что для этого правительству необходим четкий план от регионов по строительству новых домов для населения.

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Хуснуллин, вошедший в правительство в январе текущего года, ранее весной предлагал ускорить темпы реализации программы расселения граждан из аварийного жилья. Он отмечал на совещании с президентом Владимиром Путиным, что несколько регионов подтвердили готовность сделать это при уже имеющемся финансировании.

Работы по расселению граждан из аварийного жилья, ведущиеся с 2007 года, включены в национальный проект «Жилье и городская среда». В его рамках планируется, в частности, довести объем расселенного аварийного жилого фонда до 9,54 миллиона квадратных метров и переселить 530,9 тысячи граждан из непригодного жилья. Программа рассчитана до 2024 года.

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