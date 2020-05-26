В Подмосковье за пять месяцев расселили более 400 человек

В Московской области за пять месяцев текущего года расселили 457 граждан из аварийного жилья, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства строительного комплекса региона.

Переселенные проживали в 195 аварийных помещениях общей площадью 7,5 тысячи квадратных метров. Всего до конца года в Подмосковье планируется переселить более 2,7 тысячи граждан.

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Отмечается, что лидерами по расселенному жилищному фонду стали Клин, Кашира, Серебряные пруды, Пушкино и Шатура.

Работы по расселению граждан из аварийного жилья, ведущиеся с 2007 года, включены в национальный проект «Жилье и городская среда». В его рамках планируется, в частности, довести объем расселенного аварийного жилого фонда до 9,54 миллиона квадратных метров и переселить 530,9 тысячи граждан из непригодного жилья. Программа рассчитана до 2024 года.

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