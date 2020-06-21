В Киеве взрывом уничтожило часть многоэтажного дома

В Киеве в ночь на воскресенье, 21 июня, взрывом уничтожило часть многоэтажного дома на проспекте Григоренко. Об этом сообщает «Страна.ua».

Пострадали несколько этажей, на место приехали работники экстренных служб. О погибших или раненых не сообщается. Причиной случившегося мог стать взрыв газа.

Ранее в Одессе за месяц обвалились три дома. После одного из инцидентов из-под завалов достали 25 человек. Было разрушено пять этажей. Дом, построенный в 1912 году, имел статус памятника архитектуры местного значения. Выяснилось, что зимой жители обращались к коммунальщикам, на левое крыло здания были поставлены маяки. Однако обрушилась другая сторона.

В апреле в Хабаровске дважды признанный аварийным дом разрушился на глазах присутствующих.

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