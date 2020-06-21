При взрыве газа в жилом доме Киева погиб человек

Один человек погиб при взрыве газа в многоэтажном жилом доме в Киеве. Спасатели достали его из-под завалов, передает «Страна.ua».

Возраст и пол погибшего неизвестны. Под завалами могли находиться трое человек. Очевидцы рассказали, что медики увезли на скорой маленького ребенка.

Ранее стало известно, что взрыв произошел в доме на проспекте Григоренко. Пострадали несколько этажей. В 20 метрах от эпицентра взрыва обнаружены осколки. У припаркованных рядом автомобилей выбиты стекла.

В начале июня сообщалось, что Одессе за месяц обвалились три дома. После одного из инцидентов из-под завалов достали 25 человек.

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