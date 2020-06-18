Российское жилье подорожало

По итогам первого квартала 2020-го цены на жилье в России выросли почти на 5 процентов по сравнению с показателем за аналогичный период 2019-го. Это лучший результат с четвертого квартала 2012 года, говорится в материалах, опубликованных порталом Global Property Guide.

Несмотря на положительную динамику в целом по стране, в Москве стоимость жилья в январе-марте снизилась почти на 6 процентов в годовом исчислении, подсчитали аналитики. В Санкт-Петербурге, напротив, недвижимость подорожала более чем на 11 процентов.

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Среднюю стоимость квадратного метра жилья в российской столице эксперты оценили в 11,87 тысячи евро (почти 930 тысяч рублей, с учетом элитных предложений). Московская квартира общей площадью 120 квадратных метров, расположенная в центре города, по их подсчетам, стоит 1,4 миллиона долларов (98 миллионов рублей). Аренда обойдется в 3,8 тысячи долларов (265 тысяч рублей) в месяц.

Ранее в июне стало известно, что более половины — 59 процентов российских миллениалов (людей, родившихся после 1981-го и до 1996-го) — в ближайшем будущем планируют приобрести жилье. Как выяснили аналитики, 44 процента миллениалов приготовились покупать квартиры в новостройках, а 26 процентов хотят жить во «вторичке». Для 30 процентов тип недвижимости не имеет значения.

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