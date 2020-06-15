Спрогнозировано изменение отношения россиян к жилью после пандемии

После пандемии коронавируса многие россияне поменяют отношение к жилью. Такое развитие событий прогнозируют антропологи КБ «Стрелка», говорится в материалах бюро, поступивших в распоряжение МОСЛЕНТЫ.

Так, после начала действия карантинных мер у граждан появился запрос на стены и изоляцию: например, многие обладатели квартир-студий пожалели о том, что не имеют отдельного помещения, либо что в свое время снесли стену между комнатой и кухней.

Кроме того, поменялось отношение к гостиной. Если раньше это место чаще всего пустовало, то после того, как городские общественные пространства оказались недоступны, там начали имитировать ресторан, спортзал и кинотеатр, а также пользоваться как просто местом для общения.

«Когда ты никуда не можешь выйти, вид из окна приобретает огромную ценность. И те, кто раньше этого не понимал, признают, что за него можно заплатить дополнительные деньги», — говорится в материалах.

После пандемии коронавируса архитектура и наполнение проектов жилой недвижимости в России изменятся, говорила ранее управляющий партнер международного архитектурного бюро Blank Architects Магда Чихонь. Эксперт предрекла востребованность автономным зданиям, позволяющим легко обеспечить полную изоляцию.

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