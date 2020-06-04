России предсказали новую модель потребления после самоизоляции

Генеральный директор Информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков предсказал России новую модель потребления после самоизоляции. Об этом он рассказал в беседе с радиостанцией Sputnik.

По мнению аналитика, возвращения к прежней модели потребления не будет. Ключевым фактором при покупке продуктов питания станет цена. В частности, спрос на продукцию по акциям вырос, а на категорию «фреш» — наоборот, упал. «Люди вынуждены экономить, в том числе на фруктах и овощах», — пояснил эксперт.

Спрос на продукты здорового питания сохранится, но в измененном виде. Категорию «фреш» и крафт заменит промышленная продукция, позиционирующая себя как здоровая. Однако, в большинстве случаев, реальной пользы за такими продуктами не стоит, отметил Федяков.

В случае с мясной продукцией потребители также будут ориентироваться в первую очередь на цены. «Мясные деликатесы потребители будут стараться покупать меньше – они не ассоциируются с продуктами здорового питания и достаточно дорогие», — добавил специалист. При этом россияне будут отказываться от говядины и переходить на более доступное мясо: свинину и курицу.

Ранее врач-диетолог Вера Шарошкина назвала полезные в условиях эпидемии коронавируса продукты. По ее словам, это простокваша, чайный гриб, зелень и печень трески.

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