Названы полезные в условиях эпидемии коронавируса продукты

Полезными в условиях эпидемии продуктами являются простокваша, чайный гриб, зелень и печень трески, сообщила врач-диетолог поликлиники номер 1 управделами президента Вера Шарошкина. Об этом пишет РИА Новости.

По словам специалиста, перечисленные продукты помогут организму во время распространения коронавируса.

Шарошкина отметила, что укроп, петрушка и зеленый лук должны быть включены в ежедневный рацион. Она также рекомендует тщательно мыть фрукты и овощи, а зелень замачивать на 15 минут в воде перед употреблением.

В апреле экспертный совет Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» рассказал о безопасных способах приема пищи во время пандемии коронавируса. По словам специалистов, наибольшую опасность заразиться представляют продукты, которые не требуют приготовления — например, фрукты и овощи. При этом «Росконтроль» отметил, что заражение инфекцией через пищу маловероятно.

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