Названы способы избежать заражения коронавирусом через продукты

Академик РАН, вирусолог Феликс Ершов назвал способы избежать заражения коронавирусной инфекцией через воду и еду в эфире НСН.

«Особенность коронавирусов в том, что они распространяются не только воздушно-капельным путем, как ОРВИ, но и через кишечник», — отметил эксперт.

Ершов рассказал, что вирусы убивает температурная обработка. Он посоветовал пить только гарантированно очищенную кипячением или фильтрованием воду.

Специалист также порекомендовал тщательнее мыть продукты, не употреблять залежавшиеся, и, если есть возможность, проводить тепловую обработку.

Ранее Ершов рассказал, что в России наблюдается особый сценарий развития ситуации с коронавирусом. По его словам, этот сценарий отличается низкой заболеваемостью и низкой смертностью. Он высказал предположение, что это связано с обязательной вакцинацией новорожденных прививкой БЦЖ против туберкулеза, а также опыт санитарно-эпидемиологических служб.

В России инфицированы более 124 тысяч человек. За все время эпидемии выздоровели 15 013 человек, 1 222 человека умерли.

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