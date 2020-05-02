В центре Москвы появились картины с медиками-супергероями

В центре Москвы начали появляться картины, изображающие медиков, которые борются с коронавирусом, в виде супергероев, античных героев и ангелов. Об этом в субботу, 2 мая, сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру».

Так, на работах можно увидеть женщину-врача на коне в образе Георгия Победоносца, поражающую коронавирус гигантским шприцем, медика в защитном костюме, которые укрывает пациентов от инфекции щитом, а также медработников в масках и халатах с белыми ангельскими крыльями за спиной.

Фото: организаторы акции 1 /3

Полотна размером 100 на 100 сантиметров размещают неизвестные художники-акционисты. Десятки картин уже появились на зданиях жилых домов, больниц и других учреждений на Яузской, Верхней Радищевской, Марксистской, Абельмановской улицах, а также в Тетеринском, Марксистском и Большом Ватином переулках. При этом авторы прикрепляют свои работы к стенам специальным, не повреждающим поверхность составом.

В конце апреля главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико заявил, что за время эпидемии в России умерли более 70 врачей с коронавирусом. По его словам, число инфицированных медработников в стране постоянно растет, во многих регионах зарегистрированы множественные очаги заражения, в первую очередь в медицинских организациях.

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