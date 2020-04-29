Названо число заразившихся короновирусом и умерших российских медиков

Более 70 медиков с подтвержденной коронавирусной инфекцией умерли за время эпидемии в России. Об этом сообщил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, передает РИА Новости.

«Российские врачи опубликовали в сети фамилии своих коллег, погибших во время пандемии коронавируса, в нем более 70 фамилий», — сказал Брико.

По его словам, число инфицированных медработников в стране постоянно растет, во многих регионах зарегистрированы множественные очаги заражения, в первую очередь в медицинских организациях.

В некоторых российских больницах зарегистрировано массовое заражение сотрудников, работавших с инфицированными. Например, в Мариинской больнице в Петербурге вирус выявлен у 50 медработников. Такие учреждения закрывают на карантин. Медики жаловались на нехватку защитных средств.

К 29 апреля в стране насчитывается 972 смерти среди пациентов с COVID-19. Число зараженных приблизилось к 100 тысячам.

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