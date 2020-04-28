Доктор Мясников заявил о нехватке врачей в Москве

Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, главный врач городской клинической больницы №71 Жадкевича Александр Мясников, известный как доктор Мясников, заявил, что в Москве наблюдается нехватка врачей. Его слова приводит ТАСС во вторник, 28 апреля.

«По Москве нам распределяют кадры, очень помогают медицинские студенты, люди, приезжающие из других городов, из Петербурга. У нас сейчас хирургов заменяют врачи УЗИ, пока не найдем кого-то еще», — пояснил он в эфире радиостанции «ВестиFM».

Мясников добавил, что зарплаты врачей и медиков, которые работают в «красной зоне», где лежат пациенты с диагностированным коронавирусом или с подозрением на него, превышают 200 тысяч рублей в месяц.

В Москве за последние сутки резко выросло число вылечившихся от коронавируса. Оно составило 606 человек, почти в два раза больше, чем в прошедшие дни, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, выросло до 4130, добавила заммэра. Число случаев заражения коронавирусом в столице составило 48 426, в России — 93 558.

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