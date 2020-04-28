Доктор Мясников заявил о нехватке врачей в Москве

Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, главный врач городской клинической больницы №71 Жадкевича Александр Мясников, известный как доктор Мясников, заявил, что в Москве наблюдается нехватка врачей. Его слова приводит ТАСС во вторник, 28 апреля.
«По Москве нам распределяют кадры, очень помогают медицинские студенты, люди, приезжающие из других городов, из Петербурга. У нас сейчас хирургов заменяют врачи УЗИ, пока не найдем кого-то еще», — пояснил он в эфире радиостанции «ВестиFM».
Мясников добавил, что зарплаты врачей и медиков, которые работают в «красной зоне», где лежат пациенты с диагностированным коронавирусом или с подозрением на него, превышают 200 тысяч рублей в месяц.
В Москве за последние сутки резко выросло число вылечившихся от коронавируса. Оно составило 606 человек, почти в два раза больше, чем в прошедшие дни, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, выросло до 4130, добавила заммэра. Число случаев заражения коронавирусом в столице составило 48 426, в России — 93 558.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения