В российской больнице коронавирусом заразились десятки сотрудников

В Санкт-Петербурге коронавирусом заразились около 50 сотрудников Мариинской больницы. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения, пишет ТАСС.
«Мы подтверждаем данную информацию — порядка 50 человек», — заявили в пресс-службе.
В Санкт-Петербурге, согласно последним данным, зафиксировано 3077 случаев заражения коронавирусом, 489 человек выздоровели, 27 умерло. В Ленинградской области насчитывается 700 случаев заражения, умерших нет, выздоровели 56 человек.
Ранее сообщалось о смерти анестезиолога-реаниматолога Елизаветинской больницы Санкт-Петербурга Сергея Белошицкого. Медик работал с инфицированными коронавирусом пациентами. Белошицкий был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), а впоследствии находился на искусственном насыщении крови кислородом (ЭКМО).