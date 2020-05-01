111 врачей и сотрудников НИИ скорой помощи в Петербурге заразились коронавирусом

Заражение коронавирусной инфекцией COVID-19 подтверждено у 111 сотрудников и врачей НИИ скорой помощи им. Джанелидзе в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в городском комитете по здравоохранению, передает РИА Новости.

Из-за дефицита медицинского персонала интенсивность приема пациентов снижена, больные перенаправляются в другие лечебные учреждения.

В комитете отметили, что информация о заболевании коронавирусной инфекцией руководства НИИ не соответствует действительности. Также там опровергли сообщения о том, что медучреждение было перепрофилировано под прием пациентов с коронавирусом.

По последним данным сайта стопкоронавирус.рф, официально в Санкт-Петербурге на 1 мая зафиксировано 4411 случаев заражения, город находится на третьем месте в России по числу пациентов. 779 человек смогли победить болезнь, 33 — скончались. За сутки появились 349 новых случаев.

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