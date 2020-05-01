В Москве за сутки выявили более 3,5 тысяч случаев коронавируса

В Москве за сутки выявили 3561 новый случай коронавируса. Об этом сообщает московский оперативный штаб в своем Telegram-канале.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала эпидемии в столице выявили 57300 подтвержденных случаев. Более 50 тысяч сейчас проходят лечение. Выздоровели 5766 человек.

Ранее сообщалось, что в Москве умерли еще 47 пациентов с коронавирусом. Таким образом, общее число скончавшихся в столице пациентов выросло до 658.

Вслед за Москвой по случаям заражения идет Московская область (12507 пациентов с начала эпидемии), Санкт-Петербург (4411 случаев) и Нижегородская область (2123 случая). В остальных регионах менее двух тысяч зараженных.

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