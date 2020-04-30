В Москве умерли 47 пациентов с коронавирусом, сообщил столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Таким образом, общее число скончавшихся в столице пациентов с коронавирусом выросло до 658.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица, возможно, вышла на пик эпидемии коронавируса. По его словам, прирост по пневмониям у пациентов с коронавирусом за неделю составляет примерно 70 процентов. В московских больницах остаются около 17 тысяч пациентов с коронавирусом в состоянии средней тяжести и тяжелом состоянии.

За последние сутки в России выявили 7099 случаев заражения коронавирусом. Новые случаи заражения зафиксированы в 85 регионах России. Большинство зараженных — в Москве (3093), Московской области (793) и Санкт-Петербурге (336). За последние сутки скончался 101 человек, выздоровели — 1333. Общее число инфицированных коронавирусом в России с начала эпидемии достигло 106 498.

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