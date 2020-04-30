Число заразившихся коронавирусом российских военных достигло 1068. Об этом говорится в ежедневном бюллетене Минобороны России.

Среди них два человека находятся в тяжелом состоянии, в состоянии средней тяжести — 11. Коронавирус также подтвержден у 283 человек из довузовских учебных заведений, среди которых есть преподаватели и воспитанники.

Коронавирус также подтвердился у 1140 военнослужащих в высших учебных заведениях. «Выздоровело – два человека. Состояние здоровья нормальное, без симптоматических проявлений», — сказано в сообщении ведомства.

Заразившиеся проходят лечение в госпиталях и домах отдыха Минобороны, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения и на дому.

26 апреля сообщалось, что отправка в войска новобранцев, призванных на срочную военную службу в ходе весеннего призыва, из-за эпидемии коронавируса начнется после 20 мая.

За последние сутки в России выявили 7099 случаев заражения коронавирусом. Новые случаи инфицирования зафиксированы в 85 регионах России. Большинство зараженных — в Москве (3093), Московской области (793) и Санкт-Петербурге (336). За последние сутки скончался 101 человек, выздоровели — 1333. Общее число инфицированных коронавирусом в России с начала эпидемии достигло 106 498.



